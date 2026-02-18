POL-PPWP: Exhibitionist am Fackelrondell
Kaiserslautern (ots)
Ein 45-jähriger Mann hat sich am Dienstagnachmittag in einem Geschäft am Fackelrondell entblößt und an seinem Glied manipuliert. Auf sein Verhalten angesprochen, machte der Mann nur unzusammenhängende Angaben. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er auch nachkam. |elz
