Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist am Fackelrondell

Kaiserslautern (ots)

Ein 45-jähriger Mann hat sich am Dienstagnachmittag in einem Geschäft am Fackelrondell entblößt und an seinem Glied manipuliert. Auf sein Verhalten angesprochen, machte der Mann nur unzusammenhängende Angaben. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er auch nachkam. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

