Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsmasche: Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 63-Jährige ist Opfer von Betrügern geworden, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Die Frau erhielt eine gefälschte Nachricht auf ihrem Laptop, die eine angebliche Telefonnummer von Microsoft enthielt. Nach dem Anruf bei dieser Nummer gab die 63-Jährige einem vermeintlichen IT-Experten Zugriff auf ihren Computer - daraufhin wurden von ihrem Konto 4.000 Euro abgebucht. Dank der schnellen Reaktion der Bank konnte das Geld zurückgeholt werden. Wie genau die Täter Zugriff auf den Rechner erlangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei warnt:

   - Microsoft oder andere seriöse Unternehmen fordern niemals per 
     Pop-up oder Telefon zur sofortigen Kontaktaufnahme auf.
   - Geben Sie niemals persönliche Daten oder Zugriff auf Ihren 
     Computer an Unbekannte weiter - auch nicht, wenn diese sich als 
     Mitarbeiter bekannter Firmen ausgeben.
   - Bei verdächtigen Nachrichten: Sofort den Computer vom Netzwerk 
     trennen!

Betroffene werden gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.|erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren