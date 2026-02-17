PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 5. und 16. Februar in eine Wohnung im Barbarossaring eingebrochen. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit des Inhabers, um die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Nach den aktuellen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch entstand durch das Aufbrechen der Tür ein Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Polizei zu melden. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:23

    POL-PPWP: Einbrüche am Wochenende

    Kaiserslautern (ots) - Zwei Einbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. In der Straße "Am Schänzchen" verschaffte sich ein Mann am Sonntagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 6:40 Uhr trat er die Wohnungstür ein und durchsuchte die Wohnung. Eine Nachbarin beobachtete ihn dabei und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Eindringling nicht mehr vor Ort. Der Mieter gab an, dass nichts gestohlen wurde. In der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:21

    POL-PPWP: Geld geraubt

    Kaiserslautern (ots) - Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in der Kanalstraße von drei Männern beraubt worden, dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Die Täter nahmen ihrem Opfer einen dreistelligen Geldbetrag, sowie eine Dose mit Marihuana ab. Nach Angaben des 24-Jährigen Opfers war er am Abend mit den Männern unterwegs gewesen. Während des Überfalls verletzten sie ihren Begleiter durch Schläge, dann flüchtete das Trio. Zwei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren