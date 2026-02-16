Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche am Wochenende

Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. In der Straße "Am Schänzchen" verschaffte sich ein Mann am Sonntagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 6:40 Uhr trat er die Wohnungstür ein und durchsuchte die Wohnung. Eine Nachbarin beobachtete ihn dabei und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Eindringling nicht mehr vor Ort. Der Mieter gab an, dass nichts gestohlen wurde. In der Ernst-Christmann-Straße drangen Unbekannte zwischen Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Ersten Überprüfungen zufolge entwendeten die Diebe Schmuck im Wert einer noch unbekannten Höhe. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-13122 Kontakt mit der Kripo aufzunehmen. |elz

