POL-PPWP: Brand in einem Imbiss
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtteil Hohenecken zu einem Brand in einem Imbiss. Die Einsatzkräfte wurden gegen 00:50 alarmiert. Die Feuerwehr nahm umgehend die Löscharbeiten auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |elz
