Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld geraubt

Kaiserslautern (ots)

Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in der Kanalstraße von drei Männern beraubt worden, dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Die Täter nahmen ihrem Opfer einen dreistelligen Geldbetrag, sowie eine Dose mit Marihuana ab. Nach Angaben des 24-Jährigen Opfers war er am Abend mit den Männern unterwegs gewesen. Während des Überfalls verletzten sie ihren Begleiter durch Schläge, dann flüchtete das Trio. Zwei der beschriebenen Männer konnte die Polizei kurze Zeit später im Stadtgebiet festnehmen. Dabei leistete einer der Verdächtigen gegen die Beamte Widerstand. Er wurde von den Einsatzkräften überwältigt. Bei ihm fand die Polizei einen Teil der Beute. Die beiden 18-Jährigen wurden mit zur Dienststelle genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sowie dem dritten Verdächtigen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell