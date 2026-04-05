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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Trunkenheitsfahrt auf der A63 - LKW-Fahrer mit 2,0 Promille gestoppt

Bolanden (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026, gegen 17 Uhr, wurde der Polizei ein Sattelzug mit auffälliger Fahrweise auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz gemeldet.

Der Sattelzug konnte kurze Zeit später auf dem Parkplatz Heuberger Hof durch eine Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,0 Promille.

Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt sowie eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus muss er mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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