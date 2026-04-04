Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsüberwachung an Karfreitag mit zahlreichen Verstößen

A61 / A63 Gau-Bickelheim (ots)

Am gestrigen Karfreitag wurde durch eine zivile Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim die Autobahnen in Rheinhessen bestreift. Hierbei wurden neun Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche sich nicht an die Verkehrsvorschriften hielten.

Insgesamt wurden zehn Geschwindigkeits- und zehn Abstandsverstöße sowie ein Handyverstoß festgestellt.

Dies hat zur Folge, dass bei neun Verkehrsteilnehmer ein Bußgeld und bei sechs sogar ein Fahrverbot droht.

Höhepunkt war ein 26 jähriger Audi-Fahrer, welcher zunächst auf der B50 bei Rheinböllen bei erlaubten 100 km/h eine Geschwindigkeit von 166 km/h fuhr und anschließend auf der A61 bei Daxweiler im Baustellenbereich trotz Tempo 80 km/h mit 30 km/h zu schnell unterwegs war.

Ergebnis der Spritztour sind ein vierstelliges Bußgeld sowie mehrere Punkte und ein Fahrverbot, welches den Fahrer ein paar Monate zum Umstieg auf alternative Verkehrsmittel zwingt.

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