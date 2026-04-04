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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsüberwachung an Karfreitag mit zahlreichen Verstößen

A61 / A63 Gau-Bickelheim (ots)

Am gestrigen Karfreitag wurde durch eine zivile Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim die Autobahnen in Rheinhessen bestreift. Hierbei wurden neun Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche sich nicht an die Verkehrsvorschriften hielten.

Insgesamt wurden zehn Geschwindigkeits- und zehn Abstandsverstöße sowie ein Handyverstoß festgestellt.

Dies hat zur Folge, dass bei neun Verkehrsteilnehmer ein Bußgeld und bei sechs sogar ein Fahrverbot droht.

Höhepunkt war ein 26 jähriger Audi-Fahrer, welcher zunächst auf der B50 bei Rheinböllen bei erlaubten 100 km/h eine Geschwindigkeit von 166 km/h fuhr und anschließend auf der A61 bei Daxweiler im Baustellenbereich trotz Tempo 80 km/h mit 30 km/h zu schnell unterwegs war.

Ergebnis der Spritztour sind ein vierstelliges Bußgeld sowie mehrere Punkte und ein Fahrverbot, welches den Fahrer ein paar Monate zum Umstieg auf alternative Verkehrsmittel zwingt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
PASt Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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