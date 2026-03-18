POL-WAF: Beckum. Autofahrer zeigte falschen Führerschein vor
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 17.3.2026, gegen 17.40 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Ennigerstraße in Beckum an. Bei der Kontrolle gab der Fahrer falsche Personalien an und zeigte einen fremden Führerschein vor. Dieser war ihm auf sein Handy geschickt worden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 50-jährige Soester keinen Führerschein besitzt. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den Soester sowie den Besitzer des vorgezeigten Führerscheins ein.
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