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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Verkehrsunfallflucht Fahrzeugteile sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.3.2026, zwischen 6.25 Uhr und 16.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen schwarzen VW Polo, der am Straßenrand der Spilbrinkstraße in Ahlen stand. Dabei entstand ein Sachschaden an der hinteren Fahrerseite. Am Unfallort fanden Polizisten Teile des Verursacherfahrzeugs, die sie sicherstellten. Außerdem stellten sie orangefarbenen Lack an dem VW Polo fest. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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