Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Doppelhaushälfte

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Samstag, 14.3.2026 und Montag, 16.3.2026, 11.00 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Willi-Schwienhorst-Straße in Ahlen ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach noch möglicher unbekannter Beute. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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