HZA-AC: Hauptzollamt Aachen und Zollämter in Aachen Charlottenburger Allee, Düren und Heinsberg: Abweichende Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten an den Karnevalstagen

Das Hauptzollamt Aachen ist am Donnerstag, 12. Februar 2026 in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet. Die Zollämter Aachen Charlottenburger Allee, Düren und Heinsberg bleiben normal geöffnet.

Am Freitag, 13. Februar 2026 gelten die regulären Öffnungszeiten für alle Dienststellen. Aufgrund von ganztägigen Wartungsarbeiten an der Telefonanlage sind jedoch weder das Hauptzollamt Aachen noch die Zollämter Aachen Charlottenburger Allee, Düren und Heinsberg an diesem Tag telefonisch erreichbar (auch nicht per Telefax). Die Erreichbarkeit per E-Mail an poststelle.hza-aachen@zoll.bund.de und an alle anderen bekannten E-Mail-Adressen des Hauptzollamts Aachen sowie über das "Besondere elektronische Behördenpostfach" (BeBPo) Hauptzollamt Aachen ist gegeben.

Am Rosenmontag, den 16. Februar 2026 sind das Hauptzollamt Aachen sowie die Zollämter in Aachen Charlottenburger Allee, Düren und Heinsberg geschlossen.

Ab Dienstag, 17. Februar 2026 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten.

