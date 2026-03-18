Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum/Ennigerloh. Fahrer eines silbergrauen VW Golfs flüchtete vor Polizei und beschädigte Absperrmaterialien

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.3.2026 fiel einer Polizeistreife gegen 22.15 Uhr auf der Ennigerloher Straße in Neubeckum ein silbergrauer VW Golf V auf, an dem sich Kennzeichen mit der Städtekennung ME befanden. Da die angebrachten Kennzeichen nicht zum VW Golf gehörten, forderten die Beamten den Fahrer zum Anhalten auf. Darauf reagierte der Unbekannte nicht und flüchtete vor der Polizei. Hierbei fuhr er deutlich zu schnell, überholte Fahrzeuge in einem Kreisverkehr und missachtete das Rotlicht einer für ihn geltende Baustellenampel auf der Neubeckumer Straße in Fahrtrichtung Ennigerloh. Der Fahrer nutze die einspurige Fahrbahn trotz Gegenverkehr und wich auf den angrenzenden provisorischen Geh- und Radweg auf. Dabei wurde Absperrmaterial beschädigt. Auch das Auto, in dem ein Beifahrer saß, dürfte beschädigt worden sein. Die Einsatzkräfte mussten zunächst den Gegenverkehr passieren lassen, um den Pkw weiter zu verfolgen. Der Unbekannte flüchtete weiter mit hoher Geschwindigkeit in das Ennigerloher Stadtgebiet und die Beamten verloren den Kontakt zu dem VW Golf. Wer kann Angaben zu dem silbergrauen VW Golf V machen, an dem sich möglicherweise noch die Kennzeichen mit der Städtekennung ME befinden? Wer kann Angaben zu dem tatverdächtigen Fahrer sowie seinem Beifahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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