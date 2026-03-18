PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum/Ennigerloh. Fahrer eines silbergrauen VW Golfs flüchtete vor Polizei und beschädigte Absperrmaterialien

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.3.2026 fiel einer Polizeistreife gegen 22.15 Uhr auf der Ennigerloher Straße in Neubeckum ein silbergrauer VW Golf V auf, an dem sich Kennzeichen mit der Städtekennung ME befanden. Da die angebrachten Kennzeichen nicht zum VW Golf gehörten, forderten die Beamten den Fahrer zum Anhalten auf. Darauf reagierte der Unbekannte nicht und flüchtete vor der Polizei. Hierbei fuhr er deutlich zu schnell, überholte Fahrzeuge in einem Kreisverkehr und missachtete das Rotlicht einer für ihn geltende Baustellenampel auf der Neubeckumer Straße in Fahrtrichtung Ennigerloh. Der Fahrer nutze die einspurige Fahrbahn trotz Gegenverkehr und wich auf den angrenzenden provisorischen Geh- und Radweg auf. Dabei wurde Absperrmaterial beschädigt. Auch das Auto, in dem ein Beifahrer saß, dürfte beschädigt worden sein. Die Einsatzkräfte mussten zunächst den Gegenverkehr passieren lassen, um den Pkw weiter zu verfolgen. Der Unbekannte flüchtete weiter mit hoher Geschwindigkeit in das Ennigerloher Stadtgebiet und die Beamten verloren den Kontakt zu dem VW Golf. Wer kann Angaben zu dem silbergrauen VW Golf V machen, an dem sich möglicherweise noch die Kennzeichen mit der Städtekennung ME befinden? Wer kann Angaben zu dem tatverdächtigen Fahrer sowie seinem Beifahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 09:16

    POL-WAF: Ahlen. Nach Verkehrsunfallflucht Fahrzeugteile sichergestellt

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 17.3.2026, zwischen 6.25 Uhr und 16.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen schwarzen VW Polo, der am Straßenrand der Spilbrinkstraße in Ahlen stand. Dabei entstand ein Sachschaden an der hinteren Fahrerseite. Am Unfallort fanden Polizisten Teile des Verursacherfahrzeugs, die sie sicherstellten. Außerdem stellten sie ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 09:06

    POL-WAF: Everswinkel. Unbekannter Verursacher flüchtete vom Unfallort

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 17.3.2026, zwischen 11.25 Uhr und 13.10 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Bergstraße in Everswinkel gegen einen schwarzen VW Sharan. Dabei entstand an der Beifahrerseite des Autos, das auf einem Supermarktparkplatz stand, Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 14:50

    POL-WAF: Ahlen. Hinweis führte zu Tatverdächtigem, der sich in Untersuchungshaft befindet

    Warendorf (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige steht im Verdacht, in mehrere Keller in Ahlen eingebrochen zu sein. Eine aufmerksame Bürgerin hatte am Sonntagvormittag (15.3.2026, 11.05 Uhr) beobachtet, wie der maskierte Sassenberger mit einer Einkaufstasche auf der Nordstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren