BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei stellt Luftballon "Sandra wird 50" am Flughafen Stuttgart sicher

Am 15.02.2026 stellte die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart im Vorfeldbereich ein Luftballon mit der Aufschrift "Sandra wird 50" und eine Postkarte sicher. Der Luftballon bewegte sich in geringer Höhe im Bereich der westlichen Einflugschneise, überquerte einen Rollweg und kam schließlich neben einem Schneeräumfahrzeug zum Liegen.

Der Luftballon wurde durch die eingesetzten Kräfte umgehend gesichert und ein Weiterflug so verhindert.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Flugobjekt bereits am Vortag in Rheinland-Pfalz nähe Wiesbaden gestartet worden war und eine Strecke von rund 200 Kilometern zurückgelegt hatte, bevor es im Bereich des Flughafens Stuttgart landete. Die Karte, die am Ballon hing, geht mit herzlichen Glückwünschen der Bundespolizei an die Jubilarin zurück.

Hinweis:

Auch vermeintlich harmlose Gegenstände wie mit Helium gefüllte Luftballons können eine Gefahr für den Luftverkehr darstellen. Insbesondere im Bereich von Einflugschneisen und Rollwegen besteht das Risiko von Beeinträchtigungen für startende und landende Luftfahrzeuge.

