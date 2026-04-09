PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 +++ Zusammenstoß mit E-Sooter +++ Einbruch in ein Seniorenheim

Limburg (ots)

1. Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3,

Brechen, Autobahn 3, Donnerstag, 09.04.2026, 12:05 Uhr - 15:40 Uhr

(kq)Auf der Autobahn bei Brechen ist es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 12:05 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem BMW die A 3 von Bad Camberg kommend in Fahrtrichtung Köln. In Höhe Brechen fuhr der 27-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vor ihm befindlichen Lkw auf.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf den Grünstreifen geschleudert, wo es schließlich zum Stehen kam.

Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide konnten nach ambulanter Behandlung zeitnah wieder entlassen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Zudem fertigte ein Polizeihubschrauber Übersichtsaufnahmen an.

Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme wurde der besagte Streckenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallstelle wurde um 15:40 Uhr freigegeben.

2. Zusammenstoß mit E-Scooter,

Limburg, Hospitalstraße, Dienstag, 07.04.2026, 16:15 Uhr

(lr) Am Dienstagnachmittag kam es in Limburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem E-Scooter. Gegen 16:15 Uhr betrat der Fußgänger die Hospitalstraße, wobei es zur Kollision mit dem Fahrer eines E-Scooters kam. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer verweilte bis zum Eintreffen des Rettungswagens, machte sich jedoch dann direkt aus dem Staub, ohne seine Personalien weiterzugeben.

Die Polizeistation nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Einbruch in ein Seniorenzentrum,

Limburg, Gartenstraße, Mittwoch, 08.04.2026, 23:45 Uhr

(lr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in ein Seniorenzentrum in Limburg eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich gegen 23:45 Uhr Zugang zu einem Seniorenzentrum in der Gartenstraße und brach dort mehrere Schränke auf und durchsuchte diese. Im Anschluss flüchtete der Einbrecher. Es ist aktuell unbekannt, ob Gegenstände gestohlen wurden. Der unbekannte Täter ist männlich, circa 170 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er einen Pullover, kombiniert mit einer Jogginghose und einer Kappe. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack auf.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

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