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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in eine Cocktailbar

Limburg (ots)

1.Einbruch in eine Cocktailbar,

Limburg, Neumarkt, Donnerstag, 09.04.2026, 05:30 Uhr

(lr) Am frühen Donnerstagmorgen wurde in eine Cocktailbar in Limburg eingebrochen. Unbekannte Täter beschädigten gegen 05:30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand den Glaseinsatz der Eingangstür in der Straße "Neumarkt" um Zugang zu der Bar zu erhalten. Anschließend beschädigten sie das Mobiliar und entwendeten Schmuck, sowie Alkoholika. Bei dem gewaltsamen Eindringen und am Mobiliar entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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