PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Versuchter Einbruch in eine Tankstelle +++ Bei Verkehrskontrolle Waffe entdeckt

Limburg (ots)

1.Versuchter Einbruch in eine Tankstelle, Hünfelden, Kirberg, Hainbuchenstraße, Samstag, 11.04.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 12.04.2026, 12:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein Unbekannter in eine Tankstelle im Hünfeldener Stadtteil Kirberg einzubrechen. Der Einbrecher versuchte mehrfach, zwischen 19:00 Uhr und 12:30 Uhr, mit einem Stein die Fensterscheibe der Eingangstür zur Tankstelle einzuschlagen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin machte er sich in unbekannte Richtung vom Tatort in der Hainbuchenstraße aus dem Staub. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise zu dem Einbrecher unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2.Bei Verkehrskontrolle Waffe entdeckt,

Limburg, Hospitalstraße, Sonntag, 12.04.2026, 00:30

(lr) Die Polizei in Limburg ist in der Nacht zum Sonntag bei einer Verkehrskontrolle auf eine Schreckschusswaffe gestoßen. Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in der Hospitalstraße wurden gegen 00:30 Uhr die drei Insassen eines Skoda Octavia kontrolliert. Im Handschuhfach stießen die Beamten im Verlauf der Kontrolle auf eine Schreckschusswaffe. Einen erforderlichen Waffenschein konnte keine der Personen vorweisen. Aufgrund dessen wurde die Waffe sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

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