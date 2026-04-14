Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Unfall zwischen zwei Pkw_ zwei Personen werden verletzt

Herdecke (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am 13. April, gegen 15:00 Uhr auf der Gederner Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 19-jähriger aus Dortmund mit seinem PKW VW von der Gederner Straße nach links in die Ender Talstraße abzubiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer 22-jährigen aus Witten, die in Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem BMW. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich zwei Mitfahrer im BMW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

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