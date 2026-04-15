PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bei Unfall verletzt und geflüchtet +++ Warnung der Polizei Limburg vor Trickbetrügern - Falsche Bankmitarbeiter und Enkeltrick-Betrüger im Stadtgebiet unterwegs

Limburg (ots)

1. Bei Unfall verletzt und geflüchtet,

Limburg, Diezer Straße, Samstag, 11.04.2026, 17:30 Uhr

(kq)Am vergangenen Wochenende kam es in Limburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtet.

Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Fahrzeug die Diezer Straße in Fahrtrichtung Diez. An der Einmündung zur Adolfstraße beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links abzubiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 19-jährigen Fahrradfahrer. Infolgedessen stürzte der 19-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 19-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06143) 9140-0 zu melden.

2. Warnung der Polizei Limburg vor Trickbetrügern - Falsche Bankmitarbeiter und Enkeltrick-Betrüger im Stadtgebiet unterwegs

(kq)Die Polizei in Limburg warnt aktuell eindringlich vor einer Serie von Betrugsversuchen, die auf Senioren im Landkreis abzielen. In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Vorfällen, bei denen sich Kriminelle als Mitarbeiter örtlicher Banken oder als Familienangehörige ausgaben.

Vorgehensweise der Täter:

Die Täter suchen den Kontakt meist telefonisch oder erscheinen unangemeldet direkt an der Haustür. Dabei behaupten sie oft, es gäbe Probleme mit dem Konto oder der Bankkarte. Ziel ist es, die Herausgabe der PIN, der Bankkarte selbst oder von Bargeld zu erwirken. Auch der klassische "Enkeltrick" - die Vortäuschung einer finanziellen Notlage durch Verwandte - wird weiterhin angewendet.

Wichtiger Hinweis Ihrer Polizei:

Die Polizei Limburg stellt klar: Weder die Polizei noch Bankinstitute holen jemals Bargeld, Schmuck, Bankkarten oder andere Wertgegenstände bei Ihnen zu Hause ab! Sollte eine Person dies von Ihnen verlangen oder behaupten, Ihre Wertsachen "sicherstellen" zu müssen, handelt es sich zweifelsfrei um einen Betrugsversuch.

Weitere Verhaltenstipps:

- Türen geschlossen halten: Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Geheimdaten schützen: Geben Sie niemals Ihre PIN oder Kontodaten preis. Weder Banken noch die Polizei fragen nach Ihrer Geheimzahl. - Gespräch abbrechen: Legen Sie bei verdächtigen Telefonaten sofort auf.

Melden Sie Vorfälle sofort!

Sollten Sie einen verdächtigen Anruf erhalten oder eine unbekannte Person an Ihrer Tür bemerken, informieren Sie umgehend die Polizei Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 oder wählen Sie im Notfall die 110.

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