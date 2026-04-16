PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrechergruppe flüchtet

Limburg (ots)

Hadamar, Friedhofsweg,

Mittwoch, 15.04.2026, 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend ist eine Einbrechergruppe in Hadamar gescheitert. Um 21:30 Uhr betraten die vier Unbekannten ein Grundstück im Friedhofsweg und machten sich dort mit einem Werkzeug an der Tür eines Wintergartens zu schaffen. Als sich diese jedoch nicht öffnen lassen wollte, schlugen sie einige Scheiben des Anbaus ein. Dabei wurden Zeugen auf die beiden Frauen und die zwei Männer aufmerksam und schlugen diese so in die Flucht. Alle vier sollen etwa 16 bis 22 Jahre alt, etwa 1,65 m bis 1,75 m groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren