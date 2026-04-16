PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrechergruppe flüchtet

Limburg (ots)

Hadamar, Friedhofsweg,

Mittwoch, 15.04.2026, 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend ist eine Einbrechergruppe in Hadamar gescheitert. Um 21:30 Uhr betraten die vier Unbekannten ein Grundstück im Friedhofsweg und machten sich dort mit einem Werkzeug an der Tür eines Wintergartens zu schaffen. Als sich diese jedoch nicht öffnen lassen wollte, schlugen sie einige Scheiben des Anbaus ein. Dabei wurden Zeugen auf die beiden Frauen und die zwei Männer aufmerksam und schlugen diese so in die Flucht. Alle vier sollen etwa 16 bis 22 Jahre alt, etwa 1,65 m bis 1,75 m groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

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