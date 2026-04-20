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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nerenstetten/A7 - Fahrzeug brennt
Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Nerenstetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr. Ein 46-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der A7 in Richtung Ulm auf der rechten Fahrspur. Auf Höhe von Nerenstetten wechselte er auf die linke Spur, um ein anderes Auto zu überholen. Hierbei übersah er offenbar den Fahrer eines Mercedes. Der 30-Jährige war auf der linken Spur unterwegs. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach dem Unfall blieb der Mercedes auf dem Standstreifen stehen und fing unvermittelt an zu brennen. Der VW drehte sich mehrfach und kam hinter dem Mercedes zum Stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Heidenheim schätzt den Gesamtschaden auf etwa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sowie der Lösch- und Bergungsarbeiten war die A7 bis etwa 3 Uhr voll gesperrt. Der Mercedes brannte vollständig aus.

++++0729932 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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