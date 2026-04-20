Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Rollerfahrer auf Schotter ausgerutscht

Ein 62-Jähriger wurde am Samstag bei einem Unfall in Giengen a.d. Brenz verletzt. Der stand mutmaßliche unter Alkoholeinwirkung.

Ulm (ots)

Der Senior war gegen 18.45 Uhr mit seinem Kleinkraftrad im Starenweg unterwegs. Der Zweiradfahrer fuhr in Richtung Bühlfeld. Er geriet im Kurvenbereich auf Schotter ins Rutschen und stürzte samt Roller auf die Straße. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Die Polizei Giengen kam und nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 62-Jährigen fest. Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer in eine Klinik. Dort wurde er wegen seinen Verletzungen behandelt und musste zudem eine Blutprobe abgeben. Die Auswertung soll nun Aufschluss darüber geben, wieviel der Senior tatsächlich intus hatte. Die Polizei schätzt den Schaden am fahrbereiten Roller auf rund 500 Euro. Angehörige kümmerten sich um das Fahrzeug. Da der Senior zu den Personen zählt, die vor dem 1. April 1965 geboren sind, durfte er in Deutschland den Roller bis 25 km/h ohne Führerschein und ohne Prüfbescheinigung fahren. Auf ihn kommt dennoch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

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