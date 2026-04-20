Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Kontrolle übers Motorrad verloren Nach einem Fahrfehler landete ein 21-Jähriger am Sonntag bei Bad Ditzenbach im Graben.

Ulm (ots)

Der Biker fuhr kurz nach 10 Uhr auf der B466/ Wiesensteiger Straße vom Ortsteil Gosbach in Richtung Mühlhausen. Der Motorradfahrer kam wohl aufgrund eines Fahrfehlers mit seiner KTM ins Schlingern und von der Fahrbahn ab. Der Fahrer und die Maschine landeten abseits der Straße in einem Graben. Bei dem Sturz zog sich der 21-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte und ein Notarzt im Rettungshubschrauber waren vor Ort. Der junge Mann kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Den Schaden an dem total beschädigten Motorrad schätzt die Polizei Geislingen auf mehrere tausend Euro. Für die Landung des Hubschraubers musste die B466 kurzzeitig bis 11 Uhr voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Angehörige kümmerten sich um das nicht mehr fahrbereite Motorrad.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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