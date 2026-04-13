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LKA-NRW: Neues Präventionsportal der Polizei NRW geht an den Start

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Düsseldorf (ots)

"Mitdenken. Mitmachen. Mit Sicherheit." - Das ist das Motto der brandneuen Online-Präsenz der Polizeilichen Kriminalprävention in Nordrhein-Westfalen.

Moderner, intuitiver, informativer! Das ist der Anspruch an die neue Seite, die ab sofort unter https://praevention.polizei.nrw [praevention.polizei.nrw] Informationen zu Kriminalitätsphänomenen, Tipps zum eigenen Schutz, Anlaufstellen für Opfer von Straftaten und aktuelle Termine zu kriminalpräventiven Veranstaltungen anbietet.

Schnell, direkt und alltagsnah.

Innenminister Herbert Reul: "Das neue Präventionsportal hilft dabei, mehr Menschen über Kriminalprävention zu informieren: schnell, direkt und alltagsnah. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt durch die Polizistinnen und Polizisten auf der Straße und in den Dienststellen ein zentraler Bestandteil der Präventionsarbeit."

Mit dem neuen Online-Angebot hat die Polizei Nordrhein-Westfalen einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung Modernisierung ihres kriminalpräventiven Auftrags gemacht. Sie leistet einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit und den Schutz vor Kriminalität für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Erstmals sind alle wichtigen Informationen der Kriminalprävention leicht verständlich und vor allem gebündelt auf einer Seite zu finden.

Für die Sicherheit der Menschen.

Der Direktor des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, Ingo Wünsch zum neuen Präventions-Tool: "Wir sind stark bei der Bekämpfung von Kriminalität. Und wir sind besonders stark in der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten. Prävention ist unser Kerngeschäft. Es geht darum, den Tätern die Tour zu vermasseln, indem wir ihre potentiellen Opfer über die Maschen aufklären, sie warnen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es darum geht, sich selber zu schützen. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass die Menschen in NRW von unseren kompetenten Tipps im Netz profitieren und Betrüger und Diebe zukünftig immer öfter in die Röhre schauen. Liebe NRW-Bürgerinnen und Bürger besuchen Sie das Präventionsportal der Polizei für Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie."

Aktuell, gebündelt und barrierefrei.

Orientiert an den Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft bündelt die Präventionsseite der Polizei Nordrhein-Westfalen Informationen sowie Angebote zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung barrierefrei und auch für die mobile Ansicht optimiert. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche finden Nutzerinnen und Nutzer schnellen Zugang zu den aktuellen Fokusthemen, wie zum Beispiel Einbruchschutz oder Cybercrime. Auf der Internetseite ist auch ein direkter Link zum Beteiligungsportal NRW, über welches die Teilnahme an Veranstaltungen im Digitalen Beratungs- und Präventionszentrum unmittelbar gebucht werden kann. Kontakte zu Anlaufstellen für Opfer von Straftaten sowie zu Kooperationspartnern vervollständigen das Angebot.

Für das neue Präventionsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen gilt: Neugierde schützt. Klicken Sie sich durch das Angebot. Klicken Sie sich sicher!

https://praevention.polizei.nrw [praevention.polizei.nrw]

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