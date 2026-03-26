Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft führen umfangreiche Einsatzmaßnahmen durch

Im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens führen die Staats-anwaltschaft Düsseldorf und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen seit den frühen Morgenstunden umfangreiche Einsatzmaßnahmen durch. Diese richten sich gegen mehrere Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Verdacht von Straftaten aus dem Bereich der Wirtschafts- und Finanzkriminalität.

Die Maßnahmen umfassen unter anderem Durchsuchungen und werden aktuell u. a. durch Kräfte des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Die Ermittlungen werden durch die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkrimina-lität (ZeFin NRW) bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführt.

Zwei Beschuldigte konnten aufgrund bestehender Haftbefehle festge-nommen werden. Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weitergehenden Angaben gemacht werden, ins-besondere nicht zu den konkreten Tatvorwürfen, zur Anzahl der Maßnahmen oder zu sichergestellten Gegenständen.

Eine weitergehende Information der Öffentlichkeit ist vorgesehen, so-bald dies ohne Gefährdung der laufenden Maßnahmen möglich ist.

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