Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Kostenlos informieren statt in kostenintensive Falle von Betrügern zu tappen

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Düsseldorf (ots)

Mit gezielter Aufklärung stärken Expertinnen und Experten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) zusammen mit der VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. und der Verbraucherzentrale NRW die Sicherheit von Nutzerinnen und Nutzern des World Wide Web. In einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung am Mittwoch, 18. März 2026, gibt es von 16 bis 17.45 Uhr Tipps für ein besseres Bewusstsein für mögliche Gefahren im Internet.

Betrug erkennen, sich schützen, vorbeugen

Betrugsversuche sind überall präsent und nehmen stetig zu - sei es per E-Mail, im Internet, am Telefon oder sogar per Brief. Vor allem ältere Menschen sind hierbei oft Zielscheibe von Kriminellen.

Unter dem Motto "Wissen ist Ihr bester Schutz" klären Expertinnen und Experten des Landeskriminalamtes NRW in Kooperation mit der VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. und der Verbraucherzentrale NRW in dieser Online-Informationsveranstaltung darüber auf, welche Betrugsmaschen derzeit im Umlauf sind, wie Personen Betrugsversuche erkennen und auf diese reagieren können und was sie unternehmen sollten, wenn sie Opfer einer solchen Straftat geworden sind. Im Vordergrund stehen die Themen Phishing, Anlage-Betrug im Internet sowie Deepfakes und KI.

Internetsicherheit leicht gemacht

Die Veranstaltung wird aus dem Digitalen Beratungs- und Präventionszentrum der Polizei NRW im Polizeipräsidium Köln übertragen. Bei dem interaktiven Format können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Chat Fragen stellen, die live beantwortet werden.

Die Veranstaltung ist barrierefrei.

Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist barrierefrei und wird von einem Gebärdendolmetscher begleitet. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen sind über folgenden Link möglich: https://beteiligung.nrw.de/portal/lka_nrw/beteiligung/themen/1022207?vorschaucode=NtA49mLQ

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