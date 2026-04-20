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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Arztpraxis
Am Samstagnachmittag verübte ein Unbekannter einen Einbruch in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr betrat ein bislang Unbekannter die Arztpraxis in der Basteistraße. Der Einbrecher hatte es offenbar auf einen Tresor abgesehen. Diesen brach er noch in der Praxis auf. Den leeren Tresor ließ er zurück und flüchtete mit seiner Beute. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++ 0727625

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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