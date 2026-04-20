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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu schnell im Kreisverkehr
Ein 18-Jähriger verlor am Sonntag in Ulm die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Porsche von der Ludwig-Erhard-Brücke in den Blaubeuer Ring ein. Mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor er in der Linkskurve die Kontrolle. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die dortige Baustellenabsperrung. Abseits der Baustelle kam das Auto schließlich zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

++++0729858 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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