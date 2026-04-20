Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Am Sonntag flüchtete ein Unfallverursacher nach einem Frontalzusammenstoß bei Ebersbach/Fils. Zurück blieb ein Schaden von rund 4.000 Euro

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr passierte der Unfall auf der Kreisstraße 1416 zwischen Ebersbach und Bünzwangen. Ein Mercedes GLC fuhr in Richtung Bünzwangen und soll aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort war in Richtung Ebersbach ein 30-Jähriger mit einem THW-Fahrzeug unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrende leitete noch eine Bremsung ein, stieß in der weiteren Folge frontal mit dem blauen VW des THW zusammen. Verletzt wurde niemand. Der unbekannte Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, den alkoholisierten Beifahrer ließ der Unbekannte im Mercedes zurück. Die Polizei nahm den Unfall auf und suchte nach dem Flüchtigen. Der blieb jedoch unentdeckt. Beiden Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) ermittelt nun wegen Unfallflucht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

++++0730494

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell