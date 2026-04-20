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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - "Rechts vor Links" nicht beachtet
Am Sonntag stießen an einer Kreuzung bei Gerstetten zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

Ulm (ots)

Um 11.45 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Tesla und ein 35-Jähriger mit seinem Skoda in Gussenstadt unterwegs. Die Autofahrer fuhren auf die Kreuzung Steigäckerstraße und Brastberger Straße zu. Dort gilt die Regel "Rechts vor Links". Der 39-Jährige achtete wohl nicht auf die Vorfahrt des 35-Jährigen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Tesla auf rund 20.000 Euro, den am Skoda auf ca. 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

++++0727880

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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