Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Palettenweise Batterien für Solaranlagen aus Lagerraum entwendet

Leichlingen (ots)

Unbekannte sind in die Lagerhalle einer Firma eingedrungen und haben mehrere Paletten mit Batterien für Solaranlagen mit einem hohem Gesamtwert entwendet.

Gestern Morgen (07.04.) ist die Polizei zu einer Firma in einem Gewerbegebiet im nördlichen Bereich der Stadt Leichlingen gerufen worden. Offenbar sind bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma gelangt, indem sie das Rolltor gewaltsam aufgebrochen haben.

Anschließend wurden zahlreiche Paletten mit Batterien verschiedener Hersteller gestohlen. Aufgrund des Gewichts sowie der Spurenlage am Tatort ist davon auszugehen, dass die Tatbeute mit mindestens einem Fahrzeug abtransportiert worden ist.

Der Wert der entwendeten Batterien soll sich nach einer ersten Schätzung im unteren sechsstelligen Bereich bewegen.

Am Donnerstagnachmittag vor Ostern (02.04.), gegen 16:00 Uhr, soll der letzte Berechtigte im Objekt gewesen sein, als noch alles in Ordnung war. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge am vergangenen Wochenende oder an den Feiertagen beobachtet hat, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

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