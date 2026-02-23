Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Wohlde

Wohlde (ots)

Die 91. Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Wohlde fand am 6. Februar 2026 im Dorfhaus Wohlde statt. Ortsbrandmeister Karsten Brammer konnte neben den aktiven Mitgliedern und Kameraden der Altersabteilung zahlreiche Gäste begrüßen, darunter die Bürgermeisterin der Stadt Bergen, Claudia Dettmar-Müller, den stellvertretenden Stadtbrandmeister Frank Heins, Vertreter der Ortsfeuerwehr Bergen und des Kreisbrandmeisters, sowie zahlreiche Vereinsvertreter und die Ortsbürgermeisterin Katrin Brammer.

Ortsbrandmeister Brammer berichtete ausführlich über das Einsatzgeschehen, die Mitgliederentwicklung, Ausbildungen und Veranstaltungen des Jahres 2025. Besonders hervorgehoben wurden die Leistungen der aktiven Kameraden sowie die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben.

Auch die Altersabteilung unter der Leitung von Karl-Heinz Dageförde sowie die Kinderfeuerwehr berichteten über ihre Aktivitäten und die gute Zusammenarbeit innerhalb der Stadtfeuerwehr Bergen.

Stellvertretender Stadtbrandmeister Frank Heins überbrachte Grüße von Stadtbrandmeister Michael Sander und berichtete über die Entwicklungen innerhalb der Stadtfeuerwehr Bergen.

Im Rahmen der Versammlung standen mehrere Wahlen auf der Tagesordnung. Unter anderem wurden folgende Kameraden in ihren Ämtern bestätigt: - Henning Stucke als 2. Gruppenführer - Markus Röhrs als stellv. 2. Gruppenführer und Atemschutzbeauftragter - Henning Optenhöfel als Schriftführer - Michael Enghardt als Zeugwart - André Lindloff als Sicherheitsbeauftragter Als neue Kassenwartin wurde Anja Dageförde-Buhl und als neuer Kassenprüfer Matthias Lindhorst gewählt.

Im Anschluss folgten Zahlreiche Beförderungen und Ehrungen: - Thilo Ahrens, Stina Draeger, Emely Reber, Hannes Brammer und Jonas Ramin wurden zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann ernannt. - Marius Röhrs wird zum Oberfeuerwehrmann befördert. - Zum Hauptfeuerwehrmann wird André Lindloff ernannt. - Henning Optenhöfel wird zum Oberlöschmeister befördert. Die Kameraden der Altersabteilung August Hornbostel und Manfred Hemme werden für 50 und 60 jährige Mitgliedschaft geehrt.

Die Kameraden Björn Brammer, André Lindloff und Sabine Schäfer erhilten die Hochwasser-Ehrennadel 2023.

Ortsbrandmeister Karsten Brammer verabschiedet Günter Johannes mit einem Präsent nach 33 Jahren aus dem Kommando, darunter 30 Jahre als Kassenführer. Er wird der Ortsfeuerwehr Wohlde weiterhin als aktives Mitglied erhalten bleiben.

Neu in die Feuerwehr aufgenommen wurden Hauke Optenhöfel, Anna Lisch, Mara Enghardt und Fabian Schulz. Ortsbrandmeister Brammer hieß die neuen Mitglieder herzlich willkommen.

Es folgten die Grußworte der anwesenden Gäste.

Ortsbrandmeister Brammer informierte zudem über die Termine und Veranstaltungen für 2026, darunter das Osterfeuer, das Feuerwehrfest, den Wohlder Markt und den Kreisfeuerwehrtag.

Abschließend bedankte sich Brammer bei allen Kameraden, den Mitgliedern der Altersabteilung, den fördernden Mitgliedern, den Nachbarwehren, der Stadtfeuerwehr Bergen, der Verwaltung und den städtischen Gremien. Die Versammlung schloss er mit dem Jahresmotto des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen: "Feuerwehr - Stark durch Zusammenhalt".

