Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Hochwertiges Metall bei Einbruch in Lagerhalle gestohlen

Wermelskirchen (ots)

Unbekannte sind in die Lagerhalle einer Firma eingedrungen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Behälter mit Hartmetall von hohem Wert.

Gestern Morgen (07.04.) ist die Polizei zu einer Firma im Industriegebiet Elbringhausen gerufen worden. Ein Fenster zu einem Lagerraum einer Firma war offenbar eingeschlagen worden. Anschließend wurden im Gebäude mehrere schwere Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff entwendet, in denen sich Hartmetall befunden haben soll. Die genaue Anzahl an Behältern konnte noch nicht angegeben werden.

Der Wert des entwendeten Metalls könne jedoch nach einer ersten Schätzung eine bis zu sechsstellige Höhe haben. Am Donnerstagnachmittag vor Ostern (02.04.) soll der letzte Berechtigte im Objekt gewesen sein, als noch alles in Ordnung war. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge am vergangenen Wochenende oder an den Feiertagen im Industriegebiet festgestellt hat, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell