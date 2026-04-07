Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahrer fährt frontal vor einen Baum und erleidet tödliche Verletzungen

Overath (ots)

Gestern Vormittag (06.04.), gegen 10:55 Uhr, hat sich auf der Pilgerstraße (L 360) in Marialinden ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden über Notruf zur Unfallstelle gerufen.

Ein Pkw des Herstellers Audi ist auf der Pilgerstraße außerorts in Fahrtrichtung Eulenthal unterwegs gewesen und ohne erkennbaren Grund nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal vor einen Baum gefahren. Durch den Aufprall ist der Fahrer, ein 63-jähriger Overather, tödlich verletzt worden. Aufgrund von Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen am Fahrzeug ist er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der Pkw wurde bei dem ungebremsten Aufprall im vorderen Bereich komplett zerstört. Die Unfallaufnahme wurde durch ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. Ersthelfer und Zeugen wurden durch einen Notfallseelsorger der Feuerwehr betreut.

Sowohl der Leichnam als auch der Pkw wurden beschlagnahmt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle komplett gesperrt. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Suizidgeschehen auszugehen. (ct)

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