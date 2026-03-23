POL-PDWO: Ehrlicher Finder übergibt Fundsache an Polizei
Worms (ots)
Ein ehrlicher Finder hat am Sonntagnacht eine Tasche in der Straße Liebfrauenstift aufgefunden. Er dürfte nicht schlecht gestaunt haben über deren Inhalt. Die Tasche enthielt nämlich etwas mehr als 1.000EUR Bargeld. Der Verlierer darf sich freuen, denn die Tasche wurde vom Finder bei der Polizei in Worms abgegeben.
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