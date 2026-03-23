POL-PDWO: Ehrlicher Finder übergibt Fundsache an Polizei

Wallertheim - Gau-Bickelheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW kam es am Sonntag gegen 19:00 Uhr auf der B420 zwischen Wallertheim und Gau-Bickelheim. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein vorausfahrender Fahrzeugführer aufgrund von Wildwechsel abbremsen. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei nachfolgenden PKW. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren ...

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