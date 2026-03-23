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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ehrlicher Finder übergibt Fundsache an Polizei

Worms (ots)

Ein ehrlicher Finder hat am Sonntagnacht eine Tasche in der Straße Liebfrauenstift aufgefunden. Er dürfte nicht schlecht gestaunt haben über deren Inhalt. Die Tasche enthielt nämlich etwas mehr als 1.000EUR Bargeld. Der Verlierer darf sich freuen, denn die Tasche wurde vom Finder bei der Polizei in Worms abgegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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