PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW nach Wildwechsel

Wallertheim - Gau-Bickelheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW kam es am Sonntag gegen 19:00 Uhr auf der B420 zwischen Wallertheim und Gau-Bickelheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein vorausfahrender Fahrzeugführer aufgrund von Wildwechsel abbremsen. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei nachfolgenden PKW.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen musste die B420 im betroffenen Streckenabschnitt vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Polizeiwache Wörrstadt
Telefon: 06732-911-2900
Website: https://s.rlp.de/czXUp10

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 20:51

    POL-PDWO: Eisenberg- Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

    Eisenberg (ots) - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin Am 19.03.2026 gegen 18:35 Uhr kommt es in Eisenberg an der Kreuzung Konrad- Adenauer- Straße / Bürgermeister- Diehl Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Motorradfahrerin befährt aus Richtung Kerzenheim kommend die Konrad- Adenauer- Straße in Richtung Eberstheim. Ein ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 10:30

    POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind an Fußgängerüberweg

    Wörrstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich eines Fußgängerüberweges in Wörrstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriges Kind verletzt wurde. Das Kind war mit seinem Fahrrad unterwegs, als es im Bereich des Überweges zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden PKW kam. Durch die Kollision wurde das Kind schwer verletzt und durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren