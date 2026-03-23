Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW nach Wildwechsel

Wallertheim - Gau-Bickelheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW kam es am Sonntag gegen 19:00 Uhr auf der B420 zwischen Wallertheim und Gau-Bickelheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein vorausfahrender Fahrzeugführer aufgrund von Wildwechsel abbremsen. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei nachfolgenden PKW.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen musste die B420 im betroffenen Streckenabschnitt vollständig gesperrt werden.

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