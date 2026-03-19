Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg- Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Eisenberg (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Am 19.03.2026 gegen 18:35 Uhr kommt es in Eisenberg an der Kreuzung Konrad- Adenauer- Straße / Bürgermeister- Diehl Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 18-jährige Motorradfahrerin befährt aus Richtung Kerzenheim kommend die Konrad- Adenauer- Straße in Richtung Eberstheim. Ein 61-jähriger Fahrer eines PKW will von der Bürgermeister- Diehl- Straße nach links in die Konrad- Adenauer- Straße einfahren. Hierbei übersieht er die sich bereits im Kreuzungsbereich befindliche und vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin stürzt und wird schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht.

An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit.

Die Unfallörtlichkeit wird während der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt. Neben Polizei befinden sich Kräfte der Feuerwehr Eisenberg sowie ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort sind gegen 19:25 Uhr beendet.

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