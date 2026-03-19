PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg- Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Eisenberg (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Am 19.03.2026 gegen 18:35 Uhr kommt es in Eisenberg an der Kreuzung Konrad- Adenauer- Straße / Bürgermeister- Diehl Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 18-jährige Motorradfahrerin befährt aus Richtung Kerzenheim kommend die Konrad- Adenauer- Straße in Richtung Eberstheim. Ein 61-jähriger Fahrer eines PKW will von der Bürgermeister- Diehl- Straße nach links in die Konrad- Adenauer- Straße einfahren. Hierbei übersieht er die sich bereits im Kreuzungsbereich befindliche und vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin stürzt und wird schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht.

An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit.

Die Unfallörtlichkeit wird während der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt. Neben Polizei befinden sich Kräfte der Feuerwehr Eisenberg sowie ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort sind gegen 19:25 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 10:30

    POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind an Fußgängerüberweg

    Wörrstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich eines Fußgängerüberweges in Wörrstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriges Kind verletzt wurde. Das Kind war mit seinem Fahrrad unterwegs, als es im Bereich des Überweges zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden PKW kam. Durch die Kollision wurde das Kind schwer verletzt und durch den ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 20:31

    POL-PDWO: Osthofen - Unfallverursacher begeht mehrere Straftaten

    Osthofen (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 18.03.2026, um 16:22 Uhr befuhr ein 24-Jähriger die Grabenstraße in Osthofen. Weil er mit unangepasster Geschwindigkeit nach links in die Weichselstraße einbog verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine Grundstückmauer und ein Hoftor. Anstatt sich um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren