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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind an Fußgängerüberweg

Wörrstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich eines Fußgängerüberweges in Wörrstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriges Kind verletzt wurde. Das Kind war mit seinem Fahrrad unterwegs, als es im Bereich des Überweges zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden PKW kam. Durch die Kollision wurde das Kind schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Die Unfallermittlungen werden derzeit durch die Polizeiwache Wörrstadt geführt. Zum genauen Unfallhergang können aufgrund laufender Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Polizeiwache Wörrstadt
Telefon: 06732-911-2900
Website: https://s.rlp.de/czXUp10

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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