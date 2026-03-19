Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Handtasche aus Bäckereifiliale entwendet - Polizei sucht Zeugin und weitere Hinweise

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026, gegen 10.00 Uhr, kam es in einer Bäckereifiliale in der Bischheimer Straße zu einem Diebstahl einer Handtasche. Eine 46 jährige Frau hielt sich gemeinsam mit einer Bekannten im Cafébereich der Filiale auf. Beim Verlassen des Geschäfts vergaß sie ihre Handtasche samt Inhalt an ihrem Sitzplatz. Als die Geschädigte wenige Minuten später zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Tasche entwendet worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte eine bislang unbekannte Täterin die Gelegenheit, nahm die Handtasche an sich und brachte sie zu einem in Sichtweite abgestellten Pkw. Anschließend kehrte sie kurzzeitig als vermeintliche Kundin in die Filiale zurück, bevor sie sich entfernte und mit dem Fahrzeug davonfuhr. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Geschädigte bei deren Rückkehr. Ihre Personalien wollte sie jedoch nicht angeben. Die Polizei bittet diese wichtige Zeugin dringend, sich zu melden.

Beschreibung der unbekannten Täterin:

etwa 40-50 Jahre alt,ca. 165 cm groß, schlanke Figur, schulterlange blond graue Locken, Piercing an der Augenbraue sowie Nasenpiercing, bekleidet mit blauem Pullover und schwarzer Hose

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet: die bislang unbekannte Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat, sowie weitere Personen, die Hinweise zur Identität der beschriebenen Frau geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell