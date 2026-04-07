Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Restaurant und Friseursalon - Ein möglicher Täter durch Zeugen gesichtet

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (06.04.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Restaurant auf der Hauptstraße gerufen. Ein Zeuge gab gegenüber den Polizisten an, gegen Mitternacht fußläufig aus der Innenstadt kommend in Richtung Polizeiwache unterwegs gewesen zu sein. Circa 50 Meter vor dem Restaurant sah er einen unbekannten Mann, der soeben aus dem Eingangsbereich des Lokals kam. Als dieser den Zeugen erblickte, zog er sich eine Kapuze über den Kopf und entfernte sich zügig in Richtung Polizeiwache.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter das Fenster oberhalb der Eingangstür geöffnet und sich so unerlaubten Zutritt zum Restaurant verschafft. Im Innenraum brach er die Kasse auf und entwendete circa 100 Euro Bargeld.

Der unbekannte Mann war laut Angaben des Zeugen etwa 20-25 Jahre alt, ungefähr 1,70 m bis 1,75 m groß und dunkelhäutig. Er hatte schwarze lockige Haare, einen schwarzen Oberlippenbart und trug einen braunen Kapuzenpullover sowie eine braune Jogginghose.

Gegen 11:00 Uhr wurden die Polizei zu einem Einbruch in einen Friseursalon gerufen. Der Salon befindet sich in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone und ist über die Seitenstraße Am alten Pastorat zu erreichen.

Auch in diesem Fall wurde das Fenster oberhalb der Eingangstür aufgebrochen. Im Innenraum wurden diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter auch hier einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Die Polizei nahm in beiden Fällen jeweils eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugen, die nähere Hinweise zu diesen Taten oder dem flüchtigen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

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