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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Brand in einer Ätzanlage ruft Feuerwehr auf den Plan
Am Mittwoch gerieten zwei Fässer mit Gefahrstoffen in Riedlingen in Brand.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Unternehmen in der Industriestraße aus. Denn dort hatten zwei Kunststofffässer mit jeweils 300 Liter 35 prozentigem Wasserstoffperoxid gebrannt. Die Feuerwehr Riedlingen war mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Warum der Brand ausgebrochen ist, muss die Polizei noch ermitteln. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen liegt kein Fremdverschulden vor. Durch die ätzenden Stoffe kam es zu keiner Umweltgefährdung. Die Höhe des Schadens wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

++++0754367

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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