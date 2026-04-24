Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Lkw Unfall mit Folgen

Am Donnerstag war die A8 bei Dornstadt stundenlang gesperrt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete gegen 15.45 Uhr auf der A8 in Richtung München. Kurz vor der Anschlussstelle Ulm-West stockte der Verkehr. Der 62-jährige Fahrer eines DAF Sattelzuges war nicht aufmerksam genug und erkannte den stockenden Verkehr nicht rechtzeitig. Eine Vollbremsung kam zu spät und er krachte einem auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Sattelzug in das Heck. Umherfliegenden Trümmerteilen konnte ein Seat-Fahrer nicht mehr ausweichen. Die beschädigten sein Auto. Bei dem Unfall erlitt der 62-Jährige schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Weitere Beteiligte wurden nicht verletzt. Die beiden Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Autobahn war bis etwa 20.45 Uhr in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von über 10 Kilometer.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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