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Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Braunschweig für das Jahr 2025

4 Dokumente

Braunschweig (ots)

Braunschweig - Stadtgebiet und Autobahnen

Am heutigen Mittwoch veröffentlicht die Polizeiinspektion Braunschweig die Unfallstatistik für das vergangene Kalenderjahr.

Die Daten und Erläuterungen dazu - Stadt und Autobahnen getrennt von einander - befinden sich im Anhang dieser Meldung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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