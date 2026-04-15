Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Braunschweig für das Jahr 2025

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Braunschweig (ots)

Braunschweig - Stadtgebiet und Autobahnen

Am heutigen Mittwoch veröffentlicht die Polizeiinspektion Braunschweig die Unfallstatistik für das vergangene Kalenderjahr.

Die Daten und Erläuterungen dazu - Stadt und Autobahnen getrennt von einander - befinden sich im Anhang dieser Meldung.

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