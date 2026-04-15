POL-BS: Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Braunschweig für das Jahr 2025
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Braunschweig (ots)
Braunschweig - Stadtgebiet und Autobahnen
Am heutigen Mittwoch veröffentlicht die Polizeiinspektion Braunschweig die Unfallstatistik für das vergangene Kalenderjahr.
Die Daten und Erläuterungen dazu - Stadt und Autobahnen getrennt von einander - befinden sich im Anhang dieser Meldung.
Rückfragen bitte an:
Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
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