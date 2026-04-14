POL-BS: Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Braunschweig für das Jahr 2025

Braunschweig (ots) - 11.04.2026, 14:25 Uhr Bewohnerin verstirbt nach Wohnungsbrand Am Samstagnachmittag erreichte die Feuerwehr über den ASB-Hausnotruf einer 89-Jähringen die Meldung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt. Parallel zu den Löscharbeiten rettete die Feuerwehr die 89-jährige Frau bewusstlos aus dem Hausflur. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später an ihren Verletzungen verstarb. Nach ersten ...

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