POL-BS: Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Braunschweig für das Jahr 2025
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- PressemitteilungVerkehrsunfallstatistik2025.pdf
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- HandoutVerkehrsunfallstatistik2025.pdf
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Braunschweig (ots)
Braunschweig, 14.04.2026 - Die Polizeidirektion Braunschweig veröffentlicht die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025:
-Gesamtzahl der Verkehrsunfälle leicht gesunken
-Nach Tiefstand 2024 wieder mehr Unfälle mit schweren Folgen
-Zahl der Verkehrstoten um 45 Prozent gestiegen
-Mehr tödlich verunglückte Radfahrende
-Rund 44 Prozent mehr Unfälle mit E-Scootern
Anliegend befindet sich die Pressemitteilung sowie das Handout zur Verkehrsunfallstatistik 2025.
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