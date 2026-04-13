Polizei Braunschweig

POL-BS: Brand im Siedlerweg

Braunschweig (ots)

11.04.2026, 14:25 Uhr

Bewohnerin verstirbt nach Wohnungsbrand

Am Samstagnachmittag erreichte die Feuerwehr über den ASB-Hausnotruf einer 89-Jähringen die Meldung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt. Parallel zu den Löscharbeiten rettete die Feuerwehr die 89-jährige Frau bewusstlos aus dem Hausflur. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später an ihren Verletzungen verstarb. Nach ersten Ermittlungen war der Brand in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden am Montag durch das zuständige Fachkommissariat übernommen.

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