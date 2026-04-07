Polizei Braunschweig

POL-BS: Bedrohung - Geschädigte gesucht

Braunschweig (ots)

Am Wendenwehr, 01.04.2026, 22:25 Uhr

Betrunkener bedroht Passantin

In der Nacht auf Gründonnerstag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Sie hatte aus ihrem Wohnungsfenster mitbekommen, wie ein Mann gegenüber einer vorbeigehenden Frau gedroht hatte "sie abzustechen". Die Frau ging augenscheinlich nicht auf die Drohung ein.

Beim Eintreffen der Polizei stritt der Mann die Tat ab. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,5 Promille. Der Mann erhielt einen Platzverweis und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Die Polizei sucht nun nach der bislang unbekannten Frau. Sie wird gebeten, sich im Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell