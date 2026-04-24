Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lasterfahrer passt nicht auf

Gegen ein stehendes Auto fuhr am Donnerstag ein 63-Jähriger.

Ulm (ots)

Der 63-Jährige fuhr gegen 9.30 Uhr auf dem Wiblinger Ring in Richtung Illerkirchberg. An der Kreuzung Donautalstraße war die Ampel rot. Dort stand eine 34-Jährige mit ihrem VW Taigo. Der Fahrer des Volvo Kleinlaster war unachtsam und fuhr dem VW in das Heck. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Autofahrerin klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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