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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer fährt auf Fahrzeug auf und verletzt sich leicht

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am heutigen Montag (27. April 2026) ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 auf Höhe der Kreuzung zur Sanitzer Straße in Ribnitz-Damgarten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 68-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades der Marke BMW auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug (BMW) auf. Infolgedessen kippte der Motorradfahrer gegen ein danebenstehenden PKW der Marke BMW. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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