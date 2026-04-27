Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Motorradfahrer fährt auf Fahrzeug auf und verletzt sich leicht
Ribnitz-Damgarten (ots)
Am heutigen Montag (27. April 2026) ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 auf Höhe der Kreuzung zur Sanitzer Straße in Ribnitz-Damgarten.
Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 68-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades der Marke BMW auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug (BMW) auf. Infolgedessen kippte der Motorradfahrer gegen ein danebenstehenden PKW der Marke BMW. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt.
Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.
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