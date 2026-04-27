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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrolle mutmaßlicher "Dach-Haie" endet mit einer Inhaftierung

Grüssow /Kroneiche b Röbel (ots)

In Grüssow bei Malchow sind Zeugen am Freitagnachmittag mehrere Männer aufgefallen, die offenbar Grundstücke ausspionierten. Richtigerweise informierten die Zeugen die Polizei. Sofort prüfte ein Streifenwagen die gesamte Ortschaft ab. Die Polizisten konnten zunächst keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge feststellen. Auf dem Rückweg über die Dörfer zum Revier nach Röbel stellte die Polizei einen Transporter mit polnischem Kennzeichen auf Höhe Kroneiche fest. Fahrer und Beifahrer waren nicht angeschnallt.

Die Polizei stoppte das Auto und nahm entsprechende Anzeigen wegen Fahrens ohne Sicherheitsgurt auf. Da sich drei intensiv polizeibekannte Männer in dem Fahrzeug befanden, die in der Region mehrfach unter anderem wegen Betrugs und Wucher im Zusammenhang mit Dachdeckerarbeiten (so genannte "Dach-Haie") bekannt sind, wurde für weitere Maßnahmen Verstärkung angefordert.

Bei allen Insassen wurden die Personalien entsprechend überprüft. Gegen einen der drei Männer, einen 45-jährigen Rumänen, lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Lübeck vor. Der Haftbefehl wurde durch die Röbeler Beamten vollstreckt, der 45-Jährige befindet nun im Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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