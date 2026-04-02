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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Totalschaden am Auto

Oberrod (ots)

Donnerstagmorgen (02.04.2026) fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Schleusinger Straße in Oberrod als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Am Auto entstand Totalschaden, welcher auf eine Höhe von etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Der 19-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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