LPI-SHL: Totalschaden am Auto

Zella-Mehlis (ots) - Mittwoch gegen 10:15 Uhr vergaß eine Frau ihre Handtasche in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Eine Zeugin beobachtete, wie sich ein Mann an der Tasche und dem darin befindlichen Geldbeutel zu schaffen machte und in der weiteren Folge Bargeld entnahm. Sie sprach den Täter an, welcher die Zeugin daraufhin wegschubste und flüchtete. Der Mann erbeutete etwa 600 Euro Bargeld und kann wie ...

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