LPI-SHL: Totalschaden am Auto
Oberrod (ots)
Donnerstagmorgen (02.04.2026) fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Schleusinger Straße in Oberrod als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Am Auto entstand Totalschaden, welcher auf eine Höhe von etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Der 19-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.
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